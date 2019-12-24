ضبط تشكيل عصابي سرق 8 آلاف لتر بترول خام من خط أنابيب بالدقهلية

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة طلخا، اليوم، من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة نقل "فنطاس" بعد قيامهما بسرقة 8 آلاف لتر بترول خام من خط أنابيب بترول "أبو ماضي – طنطا".

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، بضبط شخصين معهما سيارة، قيادة أحدهما، وبحوزتهما (محبس نحاس- خرطوم كبير يُستخدم في سحب المواد البترولية - مفتاح إنجليزي).

على الفور، انتقل رجال مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وتحفظوا على الشخصين، وبفحص السيارة، تبين أنها محملة بكمية من البترول الخام، وبمواجهتهما عن حمولة السيارة، اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع اثنين آخرين – تم ضبطهما.

وبالفحص، تبين قيام أفراد العصابة بسرقة حمولة السيارة، البالغة 8 آلاف لتر بترول خام، من خط أنابيب بترول "أبو ماضي – طنطا" بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، وأن الأدوات المضبوطة بحوزتهما يستخدمونها في سحب البترول من خط الأنابيب.

كما أرشدوا عن خط الأنابيب موقع السرقة، واعترفوا بقيامهم ببيع البترول الخام المسروق لأحد الأشخاص، وجاري تقنين إجراءات ضبطه، ويتولى بيعه لمصانع الطوب. وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.