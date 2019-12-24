أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في حصول مهندس مصري على مستحقاته المالية المتأخرة لمدة 5 أشهر، بقيمة إجمالية 97 ألفا و731 ريالاً سعوديا، أي ما يوازي 410 آلاف جنيه.

وكان وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة كل من المهندسين "أ.ع.م" ويعمل بإحدى شركات صيانة وتشغيل المصاعد الكهربائية بمعاونته ومساعدته في الحصول علي مستحقاته لتوقف صرف راتبه منذ 5 أشهر ومكافأة نهاية الخدمة عن سبعة سنوات عمل بقيمة إجمالية أكثر من 97 ألفا و731 ريالا سعوديا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال "سعفان" إنه تلقى تقريرا من المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أكد فيه أنه جرى إفادة المواطن بضرورة رفع دعوى عمالية بالمحكمة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه.

وتواصل مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع مدير الشؤون الإدارية بالشركة "س.العتيبي" الذي أفاد بأن تأخر الصرف بسبب تعثر مالي للشركة لتأخر تحصيل مستخلصاتها لدي الغير، وجرى إخطار المواطن بالاستمرار في متابعة الدعوي لحين حصوله على مستحقاته.

وبعد المتابعة المستمرة مع المواطن ومسؤولي الشركة، استلم الأخير شيك من محكمة التنفيذ بكامل مستحقاته بقيمة تتجاوز ما قيمته 410 آلاف جنيه.