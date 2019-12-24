ينظم معهد المخطوطات العربية احتفاليته السنوية باليوم العالمي للغة العربية، تحت عنوان "العربية والحاسوب"، وذلك في إطار خصوصية اللغة العربية مع الذكاء الاصطناعي ومعالجة الحاسوب ومعالجة التعابير الاصطلاحية العربية والتحقيق الحاسوبي للنصوص اللغوية.

كما يناقش محمود فهمي حجازي عضو مجمع اللغة العربية، "ماذا خسرت العربية برحيل العالم النبيل والجهود المجتمعية وخدمة التراث بالترجمة والتنية اللغوية وتعزيز العربية".

وتقام الاحتفالية في مقر معهد المخطوطات العربية يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.