عبدالغفار: مستعدون للتعاون مع أشقائنا العرب لنقل خبراتنا في التعليم

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعداد مصر الكامل للتعاون مع الأشقاء العرب من أجل نقل الخبرات المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقاً من دور مصر الريادي في دعم أشقائها العرب في شتى المجالات، وإمكانية زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب العرب للدراسة بالجامعات المصرية، وتيسير الإجراءات لهم.

وأكد "عبدالغفار"، خلال كلمته بالمؤتمر الـ ١٧ للوزراء والمسئولين عن التعليم العالي في الوطن العربي، ترحيب مصر باستقبال الأشقاء الوزراء والحضور من المعنيين بالتعليم العالي والبحث العلمي من الدول العربية، في هذا الحدث الهام الذي يعد فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا المشتركة وسبل تطوير الخدمات التعليمية والارتقاء بالمؤسسات التعليمية والبحثية العربية لتلائم المستويات العالمية، ومتابعة التغييرات الجديدة في البحث العلمى.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أهمية الشعار الذي ينعقد تحته المؤتمر لهذه الدورة وهو "الذكاء الاصطناعي" وكيف يمكن الاستفادة منه في خدمة قضايا التنمية المستدامة في العالم العربي.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد افتتح ظهر اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وجاء المؤتمر، والذى يستمر على مدار يومى 24، 25 ديسمبر الجاري، وذلك بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان (الذكاء الاصطناعى والتعليم: التحديات والرهانات)، بحضور الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والسادة الوزراء والمسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى بالوطن العربى.