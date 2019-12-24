نفذ مجلس قروي الشغب، التابع لمركز إسنا، جنوب الأقصر، اليوم، 3 حالات إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة، وذلك بعد ورود شكوى من مواطن أفادت بمعاودة أحد الجيران تعديه، واستحواذه على الأرض على الرغم من صدور قرار إزالة له في عام 2018.

محمد سيد سليمان، رئيس مركز إسنا، قال إن أحد المواطنين قام برفع شكوى وبلاغ أفاد فيهما بوجود 3 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة ناحية منطقة الفخرانية، بقرية الشغب، وتبين عقب فحص الشكوى صدور قرارات إزالة تحمل أرقام 216 ، 218 ، 219 لسنة 2018 ضد ثلاث متعدين وجرى التنفيذ بالفعل إلا أن المتعدين عاودوا من جديد تكرار، فعلتهم فتم تشكيل لجنة على الفور لتنفيذ قرارات الإزالة مع وضع يفطة على تلك المنطقة تفيد بأنها أملاك دولة مشروعات مستقبلية.

وأضاف سليمان أنه جرى توجيه الشكر للمواطن الذي أبلغ عن الواقعة، داعيا جميع المواطنين بضرورة الحذو مثله عملا بمبدأ أن أملاك الدولة هي أملاك المواطنين جميعا، مشيرا إلى أنه جرى تحرير محضر وإصدار قرار إزالة رقم 865 لسنة 2019، وتم إرساله لمركز شرطة اسنا وتم إدراج القرار في خطة الإزالة، أما باقي الأرض المجاورة ما زالت فضاء ولا يوجد أي تعديات عليها.