أعلن مجلس إدارة مستشفى المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، عن خروح 5 حالات من مصابي واقعة تعرض 5 طلاب بإحدى الكليات الخاصة بمحافظة دمياط لوعكة صحية في ساعات متأخرة من صباح اليوم بسبب مشادات مع زميلهم وشروعه في استخدام اسبراي مجهول، وجرى علاجهم على أعلى مستوى لحين تحسن حالتهم الصحية.

صرح بذلك الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام، أنّه جرى التنسيق الكامل مع أطباء قسم الطوارىء والاستقبال والدفع بعدد من الأمصال والتحصينات اللازمة لوقاية المصابين الخمسة، متابعا: "خلاف على خلع شوز أحدهم تسبب في نشوب مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ دفع أحد زملائهم إلى استخدام سبراي مجهول وبخ في وجوههم، ما تسبب في تعرضهم لحالات إغماء مفاجئة".

وأضاف مدير المستشفى أنّه أعطى توجيهاته إلى مساعديه بضرورة التحرك الفوري واستقبال الحالات المصابة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم ووضعهم على جهاز التنفس الصناعي لحين شفائهم كاملا.

وشدد مدير المستشفى على ضرورة توفير كل الأدوية لهم، مؤكدا أنهم خرجوا جميعا "قدمنا واجبنا في رعايتهم وتأمين أرواحهم".

وانتابت حالة من السعادة الغامرة أهالي وأسر الطلاب المصابين عقب تحسن حالتهم الصحية واصطحابهم من الأقسام الداخلية بالمستشفى إلى خارجها في أجواء مستقرة.