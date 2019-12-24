تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن تأخر هيئة المحطات النووية في إعلان نتيجة فتح باب شغل وظائف بالهيئة.

وقالت النائبة إنّ هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، منذ أكتوبر الماضي، أعلنت عن حاجتها لعدد من التخصصات، وذلك لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها بنظام التعيين، إلا أنّه بعد مضي ما يقرب من 3 أشهر لم ترد الهيئة على المتقدمين سواء بالقبول أو الرفض وبدء اختبارات القبول المطلوبة.

وأضافت أنّ الهيئة أعلنت عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف المطلوبة، وتقدم الآلاف من المواطنين بسحب ملف التقديم ودفع الرسوم المطلوبة، إلا أنه بعد مضي ما يقرب من الثلاثة أشهر لم تبدأ الهيئة حتى الآن اختبارات القبول لمن انطبق عليهم الشروط من المتقدمين.