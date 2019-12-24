رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الاقتراح المٌقدم من النائب ايهاب منصور، بشأن اعتماد التقارير الخاصة بالسلامة الإنشائية للمباني المخالفة الراغبة بالتصالح طبقا للتعديلات الجديدة لقانون التصالح لمخالفات البناء من نقابة المهندسين.

وقال النائب، مٌقدم الإقتراح، إنه يمكن يتم اعتماد كافة التقارير الخاصة بالسلامة من نقابة المهندسين، حفاظا على أرواح المواطنين، مقابل رسوم تقدر بنحو 250 جنيها للمبني في القرى، و500 جنيه للمباني بالمدن، وهو ما وافق عليه الدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان، باعتباره ضمانة أكثر للإجراءات، إلا أن أغلبية النواب رفضوا الاقتراح، نظرا لما فيه من تحميل المواطنين لأعباء مالية جديدة.