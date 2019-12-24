حركة تنقلات وندب جديدة لنواب رؤساء المراكز والأحياء بالدقهلية

أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، حركة تنقلات جديدة لنواب رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة، شملت الحركة نقل فتحي إبراهيم حسن السيد، نائب رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر، ومصطفى محمد فتحي شعبان، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة.

وشملت الحركة ندب إبراهيم الطنطاوي عبدالحميد الطنطاوي، من مشرف عام على الوحدات المحلية بمركز ومدينة السنبلاوين إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين، وطه السيد طه أبوالعيش، من رئيس قرية كفر الأطرش بمركز شربين إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين، وميادة لطفي محمد، رئيس قرية المنيل بمركز طلخا إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا، وعبداللطيف منصور محمد، من مدير إدارة التنمية البشرية بمركز ومدينة المنزلة إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منية النصر.

من جانبه أكد المحافظ أنّ حركة التنقلات التي جرت اليوم لنواب رؤساء المراكز والمدن لضخ دماء جديدة من الشباب ممن يتمتعون بالكفاءة والنشاط ليكونوا معاونين لرؤساء المدن والأحياء على النهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين علي مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وذكر "مختار" أنّ 2020 هو عام تمكين الشباب من القيادة في جميع مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمستوى الجهاز الإداري للدولة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.