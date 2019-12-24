وقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بروتوكول تعاون ثلاثي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لضخ وزارة الأوقاف لمبلغ 100 مليون جنيه لصالح صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم.

ومن جانبها، قالت السعيد إن فكرة الصندوق تم إطلاقها منذ عدة أشهر وتم الاستفادة من أوائل الوزارات ومن قانون هيئة سوق المال بوجود صناديق استثمار خيرية لتفعيل التنمية المستدامة موضحة أن التنمية المستدامة تقوم علي المشاركة من جانب كل أطراف المجتمع حيث أن رؤية مصر 2030 هي رؤية الشعب تساهم فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بكل أطيافه، مؤكدة أن الجمعيات الأهلية والأكاديمين والبرلمانيين والإعلاميين كذلك هم شركاء في وضع الرؤية وتفعيلها، موضحة أن من هنا تأتي فكرة الصندوق حيث إن جميع أطياف المجتمع تساهم في أهم قضية تنموية في المجتمع وهي قضية التعليم.

وتابعت السعيد أن الصندوق يقوم علي فكرة المشاركة في تمويل التنمية وهذا لايعني أننا نقوم بدور الدولة فالدولة تزيد من استثماراتها الموجهة للتعليم سنويًا حيث تم زيادة 23٪ وهذا العام ستكون نسبة الزيادة أكبر من ذلك مؤكدة أهمية مشاركة الجميع في تمويل التنمية وفي ضمان استدامة هذا التمويل.

وأضافت هالة السعيد أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية هم من القطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك للمساهمة في وضع الرؤية وتنفيذها على أرض الواقع موضحة أن دور المجتمع المدني والقطاع الخاص يتمثل في المساهمة في الاختيارات ووضع الأولويات الخاصة بقضية تمويل التنمية.

وتابعت السعيد: "اليوم نتحدث عن مستقبل بلدنا وأهم ثروة فيه وهي الثروة البشرية" مؤكدة أنه لا يوجد أهم من توجيه تلك الاستثمارات إلى الثروة البشرية، متابعة أن جامعة القاهرة كمثال أقيمت على وقف خيري، موجهة الشكر إلى وزير الأوقاف بتوجيه جزء من أموال الأوقاف إلى مجالات مهمة جدا، والمشاركة بصندوق التعليم.

وأوضحت السعيد أن مجلس إدارة الصندرق يتكون من رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص، ويضم مجموعة من الرواد في العمل العام والأهلي وممثلين لوزارة التربية والتعليم، حيث يشارك الجميع في وضع الرؤية الخاصة بالصندوق والمشاركة في تحديد الأولويات، لافتة إلى أن الصندوق يخضع كذلك لرقابة هيئة الرقابة المالية، وأوضحت السعيد أن الأوراق الخاصة بالاكتتاب تحدد أهداف الصندوق والأغراض التي يدعمها إلى جانب المحددات الاستثمارية لوضع أموال الصندوق وكيفية استثمارها فضلًا عن وجود قواعد إفصاح للصندوق تكشف عن الأوجه التي تم توجيه أمواله بها وكيفية تفعيل تلك الاستثمارات بشكل يحقق النفع العام للمجتمع.

وأوضحت السعيد أن مجلس إدارة الصندوق اجتمع بالفعل لمرات عديدة حيث تم تحديد عددًا من الأولويات أبرزها الاهتمام بالمناطق الحدودية والتعليم الفني مؤكدة أهمية تشجيع التعليم الفني لتخفيض أعداد البطالة ومشددة علي أهمية توفير مدارس فنية متخصصة علي أعلي مستوي حتي نستطيع تخريج ما يحتاجه سوق العمل بشكل رئيس.

وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن الاكتتاب يستمر حتي فبراير القادم وتدير الاكتتاب شركة ان اي كابيتال أحد شركات بنك الاستثمار القومي، موضحة أن قيمة الاكتتاب 100 جنيه للاستمارة وذلك حيث لدعم مساهمة الأفراد والمؤسسات والبنوك والقطاع الخاص حتي يشعر كل فرد بأن له دور، موضحة أن أبرز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتمثل في مساهمة كل فرد في المجتمع في وضع رؤيته في تعليم مستدام ومتميز باعتباره أساس تقدم كل الأمم مؤكدة أن أفضل أنواع الإنفاق هو الإنفاق علي التعليم.