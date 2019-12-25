أكد الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه رحمة بالجماد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن الرحمة في الدين مرتبة، وترتيبها الإنسان فالحيوان فالجماد.

وحكى عطية موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم وحنانه على الجذع الذي كان يخطب عليه، وحكى عن موقف آخر للنبي حينما رأى قوما يحملون الجمل الخاص بهم فوق طاقته، وذهب إليهم وخيرهم بين أن يحملوا الجمل قدر طاقته أو يبيعوه للنبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح عطية أن الدين الإسلامي يحث الناس على الرحمة بالإنسان والحيوان والجماد.