أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، تفكيك خلية إرهابية تتكون من 14 عنصرًا، في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت المديرية، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه وفقًا لعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 8 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 30، من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في قضاء القائم بناحية الرمانة وفي القرى التابعة له شمال نهر الفرات ب‍محافظة الأنبار.

وأضاف البيان أن هذه الخلية من الخلايا الخطيرة التي تقدم المعلومات والدعم اللوجستي لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في الصحراء، وأن جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.