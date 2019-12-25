قال المهندس مجاهد نجم، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، إنّ الهيئة أعلنت عن مناقصة عامة لإنشاء وتطوير مدرستين في مركز ومدينة سيوة بجنوب مطروح بتكلفة 17 مليون جنيه.

وأضاف أنّه جاري توسعة مدرسة أبوبكر الصديق للتعليم الأساسي بسيوة بتكلفة نحو 6 ملايين جنيه، وإنشاء مدرسة "ابني بيتك" للتعليم الأساسي بسيوة بتكلفة نحو 11 مليون جنيه، على أن تجرى المناقصة بفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية في مطروح يوم الإثنين الموافق 13 يناير المقبل، وذلك ضمن استكمال تنفيذ توصيات زيارة مستشاري الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارتهما لسيوة فبراير الماضي، بشأن تطوير قطاع التعليم بسيوة مع العمل على إنشاء مزيد من المدارس لخدمة العملية التعليمية لأبناء الواحة.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمدير هيئة الأبنية التعليمية فرع مطروح بالعمل على تيسير الإجراءات وفق الضوابط والشروط المعلنة.