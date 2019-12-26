طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري عن وضع مصر والإقليم عام 2020، مؤكدا إن مصر قادرة بمفردها على مواجهة التحديات باستقرارها، وأضاف موجها حديثة للمصريين، "اطمنوا باستقراركم وتماسككم، أي شئ غير كده ممكن يتحل".

وتابع السيسي، خلال لقائه، اليوم، مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، والذي نقله التليفزيون المصري: "طول ما البلد مؤسساتها وهياكلها واقفة إيد واحدة محدش يقدر ينال منها".

وأضاف الرئيس: "أنا بفكركم كلكم، باللي حصل في 2011 قطعوا الرأس"، مؤكدا أذرع الدولة بما فيها مؤسساتها الدستورية والتشريعية هي الرأس، مضيفا، "الدستور لما تسقطه يبقى مفيش أساس نمشي عليه، وبعدين قالوا لما نعمل دستور بقى، مش ده اللي حصل".

وواصل: تنظيم وترتيب الأمور باستقرار غير تنظيم وترتيب الأمور بدون استقرار، إحنا 100 مليون شخص وإمكاناتنا كويسة، بس ناس كتير مش شيفاها".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.