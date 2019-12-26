عاجل.. سقوط أمطار في القاهرة والجيزة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم، هطول أمطار غزيرة، ويستمر انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على معظم مناطق البلاد.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك توقعات بوجود حالة من عدم الاستقرار وسوء الأحوال الجوية وأمطار غزيرة على السواحل المصرية: "محافظ الإسكندرية تعامل مع بيان الهيئة بجدية، وعلّق الدراسة ليومين بسبب اللي حصل في المحافظة".

وأكد أن نشاط الرياح سيستمر، اليوم، فيما سيكون أقل نسبيا من اليوم: "أمس كانت ذروة الحالة في نشاط الهواء، وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، واليوم الحالة مستمرة، ولكنها أقل خطورة من أمس"، مشيرا إلى أن حالة الرؤية على الطرق ستتحسن في طقس اليوم، خصوصا على الطرق الصحراوية والسريعة: "بكرة الرؤية هتبقي أفضل شوية، والرياح هتكون غربية، وكمية الرطوبة هتكون أكبر".