قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة التاسعة والعشرون الأولى أفراد بالقليوبية، في الدعوى رقم 7545 لسنة 19 قضائية بقبول الدعوى المقامة من أشرف سيد عبدالدايم مدكور بصفته وكيلا عن طفلته القاصرة "روان"، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف دواء (الإنزيم التعويضي Nagalazyme) لابنته القاصرة روان أشرف سيد عبدالدايم مدكور، مدى الحياة أو حتى تمام شفائها.

وأستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى المادة 18 من الدستور والذي تضمنت توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، فالدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين كافة، وهذا الواجب الدستوري المنوط بالدولة محظور عليها النكول عن القيام به، إذ اعتبر الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ، جريمة.

وذكرت المحكمة: "لما كان الثابت بالأوراق أن ابنة المدعية من مواليد 26/5/2016، ومؤمن عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012، المشار إليه، فمن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون بصرف هذا الدواء (الإنزيم التعويضي Nagalazyme) لابنة المدعية حتى تمام شفائها، الأمر الذي يكون معه قرار الهيئة المطعون ضدها بالامتناع عن صرف الدواء قراراً سلبياً، يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، وإذ لم تقدم جهة الإدارة سبباً قانونياً يبرر امتناعها عن الصرف، فإن قرارها المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع و القانون، جديراً بالإلغاء".

وتابعت المحكمة، أنه الثابت من التقرير الطبي الصادر عن إحدى المستشفيات، أن ابنة المدعي القاصرة مريضة بمرض وراثي نادر، وهومرض (MPS-VI)، وأنها تحتاج للعلاج عن طريق إعطاء الانزيم التعويضي (Nagalazyme) وأن عدم تناول هذا الدواء يؤدي إلى تضخم بالكبد والطحال وتضخم بعضلة القلب مما يؤدى إلى الوفاة.

واختتكت المحكمة: "لا ينال من ذلك ما جاء برد الهيئة المدعي على موضوع الدعوى بأن العقار (الدواء) المشار إليه غير مدرج بسجل أدوية الهيئة أو وزارة الصحة، فمردود بأن عدم توافر الدواء ليس سبباً كافياً لإخلاء مسؤولية جهة الإدارة".