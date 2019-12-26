بعد أيام من توليه منصبه.. استقالة جون سيكي من إدارة "نيسان"

أعلن "جون سيكي"، المسؤول التنفيذي الحالي ونائب مدير العمليات لشركة نيسان موتور عن تنحيه عن منصبه وترك نيسان، وقبلت الشركة استقالته، جاء ذلك وفقاً لما نشره موقع الشركة.

وعلى الرغم من أن نيسان قد بدأت إدارتها الجديدة، من خلال الرئيس والمدير التنفيذي ماكوتو أوشيدا اعتبارًا من 1 ديسمبر 2019 ، فقد قررت الشركة قبول إرادة السيد "سيكي" في الاستقالة.

وبدأت الشركة في طريقها للثبات في الإدارة لاستعادة الثقة واستعادة أداء الشركة تحت الإدارة العليا الجديدة. وكان كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف "رينو ونيسان" قد اتهم، بإهدار260 ألف دولار على دعوة أصدقاء لحضور حفلة كرنفال في البرازيل العام الماضي، وأرسل الفاتورة إلى الشركة، بحسب وثائق اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، فيما أكد محامي الدفاع عنه أنها نشاط روتيني لمدير تنفيذي لشركة متعددة الجنسيات.

وقدم كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتورز، دعوة قضائية ضد شركتي نيسان موتورز وميستوبيشي موتورز بعد أن تم عزله عن رئاسة التحالف التي جمعت بين الشركتين في العام الماضي، وبحسب ما نقلت صحيفة "إن آر سي" الهولندية، عن المحامي "لورانس دي غراف" الخاص بـ"كارلوس غصن"، فإن موكله قد طلب بتعويض يصل قيمته إلى 16.8 مليون دولار من الشركتين لـ"ارتكابهما أخطاء جسيمة عند طرده".