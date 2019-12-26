قالت مصادر قضائية إن نيابة المطرية لم تحدد جلسة لمحاكمة المتهمين بقتل كلب وتقطيعه بالساطور، إلا بعد وصول تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالفيديو المحرز من قبل النيابة العامة لمضاهاة الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو بالمتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات، للتأكد بشكل رسمي أن المتهمين الصادر بحقهم قرار النيابة العامة هم نفس الأشخاص الذين ظهروا في فيديو الجريمة.

وأحالت نيابة المطرية برئاسة المستشار عمرو عبد العال، أمس، 4 شباب متهمين بقتل وتقطيع كلب في منطقة المطرية بالأسلحة البيضاء، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعد أن قررت إخلاء سبيلهم بضمان مالي قدره 500 جنيه لكل منهم.

ومن جانبه قال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إنّ واقعة تعذيب وقتل كلب المطرية موثقة بالفيديو، ما يثبت لدى النيابة العامة أنّ منفذي الجريمة كانت لديهم نية التعذيب والقتل العمد للحيوان، وأنّ المتهمين يقعوا تحت طائلة قانون العقوبات في المواد الخاصة بتعذيب وقتل وتسميم الحيوانات، فإن المادة 355 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أنّ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.

ورصدت أجهزة الأمن الفيديو المتداول بعدما تصدر هاشتاج "كلب المطرية" قائمة تريندات موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبعض الأشخاص، يستخدمون فيها أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية.