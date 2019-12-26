قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، إن خسائر الاتحاد الأوروبي من العقوبات ضد روسيا تقدر بمئات مليارات اليورو.

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نتيجتها (العقوبات) لم تكن فقط تدهورا في الجو العام للعلاقات بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي، التي بلغ عمرها نحو 30 سنة، ولكن أيضا تعقيدا لأنشطة المشغلين الاقتصاديين الأوروبيين في السوق الروسية، خسائر الاتحاد الأوروبي من أزمة العقوبات تقدر بالفعل بمئات مليارات اليورو".

وتابعت: "من المحتمل أن يكونوا قادرين على التفكير في جعل الخط بالاتجاه الروسي، تماشيا مع المصالح طويلة الأجل لبلدانهم وشعوبهم، يبدو أن هذا سوف يفي بالمهمة التي حددتها قيادة الاتحاد الأوروبي الجديدة، لتنفيذ مسار أكثر استراتيجية في الشؤون الدولية".

جدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا، وتسعى موسكو من جانبها لمواجهة هذا النهج الغربي من خلال محاولات إعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي.