جددت نيابة مدينة نصر، حبس الخادمة، المتهمة بقتل رضيعها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليها تهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت مباحث القاهرة، تمكنت من القبض على خادمة تعمل في مدينة نصر، لاتهامها بقتل رضيعها -الناتج عن علاقة غير شرعية- خنقا، بعد رفض والده الاعتراف به.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهمة قتلت الرضيع خوفا من الفضيحة، بعد أن حملت من شاب لا تعرف بياناته الشخصية سفاحا، وعاشرها معاشرة الأزواج، لمدة عام، وعندما طلبت منه تسجيل الطفل رفض.

سجلت مباحث القاهرة اعترافات المتهمة، وجرى إخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وناظرت جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.