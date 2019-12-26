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"السد العالي" في 2019: 235 مليون جنيه أعمال منفذة بالخطة الاستثمارية

"السد العالي" في 2019: 235 مليون جنيه أعمال منفذة بالخطة الاستثمارية

بالصور.. "بابا نويل" يظهر في الغربية ويوزع هدايا على المواطنين

بالصور.. "بابا نويل" يظهر في الغربية ويوزع هدايا على المواطنين

كشف غموض واقعة إطلاق الرصاص على مالك "محل ذهب" بالعياط

كشف غموض واقعة إطلاق الرصاص على مالك "محل ذهب" بالعياط

مدبولي يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية

مدبولي يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية

لأول مرة منذ 4 سنوات البريطانيون يقضون "الكريسماس" في شرم الشيخ

لأول مرة منذ 4 سنوات البريطانيون يقضون "الكريسماس" في شرم الشيخ

قبل موقعة ليستر سيتي ضد ليفربول.. ماذا يقدم الريدز في "البوكسينج داي"؟

قبل موقعة ليستر سيتي ضد ليفربول.. ماذا يقدم الريدز في "البوكسينج داي"؟

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خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.. تصل للقاهرة

خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.. تصل للقاهرة

أطباء يحذرون: موجة نشاط لـ"الإنفلونزا" تبدأ منتصف يناير المقبل

أطباء يحذرون: موجة نشاط لـ"الإنفلونزا" تبدأ منتصف يناير المقبل

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟

"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟

من إطلاق خرطوش لإلغاء ترخيص السلاح.. القصة الكاملة لنائبة "ضرب النار"

من إطلاق خرطوش لإلغاء ترخيص السلاح.. القصة الكاملة لنائبة "ضرب النار"

"تلفيق وفبركة وتشويه سمعة".. كيف ردت الصين رسميا على أزمة الإيجور؟

"تلفيق وفبركة وتشويه سمعة".. كيف ردت الصين رسميا على أزمة الإيجور؟

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