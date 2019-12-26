اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل الأولى لواعظات الأزهر الشريف للتدريب ‏العملي على الفتاوى النسائية بعنوان "صناعة المفتية"، وذلك بمقر لجنة الفتوى الرئيسة ‏بالجامع الأزهر الشريف، والتي استمرت على مدار أسبوع وشهدت تدريبات عملية ‏واتصال مباشر بالفتاوى الواردة إلى اللجنة.‏

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن أهمية التدريب العلمي على ‏الفتوى لواعظات الأزهر من خلال لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف، تأتي ‏من خلال تنوع الفتاوى الواردة إلى اللجنة بين عبادات ومعاملات وأحوال شخصية ‏وميراث ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، وهو ما يتم بالاختلاط المباشر مع ‏الناس وملامسة واقع الأسئلة الواردة إلى اللجنة، فضلًا عن التدريب العملي للرد على ‏بعض الشبهات المثارة، على أيدي أساتذة متخصصين من أعضاء اللجنة والمشرفين ‏عليها.

‏فيما قالت د. إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات إن التدريب النظري ‏والعملي لواعظات الأزهر الشريف من خلال لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر ‏الشريف يستهدف تأهيل الكوادر النسائية للفتوى، وكيفية صناعة الفتوى والاستماع إلى ‏المستفتيين مع الأخذ في الاعتبار مراعاة أحوال الناس ومقتضى أحوالهم، حتى تستطيع ‏المفتية أن تراعي حال السائل بما يعين على تحديد الفتوى، خاصة فيما يتعلق ببعض ‏الفتاوى التي تتسم بالخصوصية النسائية.‏