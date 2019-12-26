قال الدكتور محسن الجيار، مدير مصلحة التهرب الضريبي بغرب القاهرة، إن المصلحة ستطلق تطبيقا على أجهزة المحمول، يناير المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc"، "التطبيق هيكون موجود على جوجل بلاي بداية من يناير، وعلى آبل ستور بداية من منتصف يناير، ومن خلاله نتيح لكل المواطنين بشكل عام وممولي الضرائب بشكل خاص، كل ما هو جديد من القوانين والأخبار".

وتابع أنه سيتاح أيضا، إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها، للتأكد من وجود الشركة من عدمه، كذلك إتاحة مواقع المأموريات، والمناطق الضريبية، ولجنان الداخلية، ولجان الطعن.

وأكد أنه نوع من أنوع التواصل المباشر مع المواطينن والممولين، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب، في تطوير دائم، حيث تزيد قنوات الاتصال بين الممول والمصلحة، لمد جسور الثقة بين المصلحة والممولين.

وأوضح أن قنوات الاتصال متنوعة ومتعددة، بدءً من الميكنة ومراكز الاتصال المتكاملة والمواقع الإلكترونية، كما تسعى للوصول لكل الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، من خلال مراكز وقنوات الاتصال المتاحة، وتسهل هذه القنوات على المواطن العادي، التواصل مع المصلحة.