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مان سيتي

حقق فريق مانشستر يونايتد، انتصاراً ساحقاً على ضيفه نيوكاسل برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مارسيال يقود مانشستر يونايتد لسحق نيوكاسل برباعية (فيديو)

محمد صلاح

واصل فريق ليفربول الانفراد بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك بعد مرور 19 جولة حتى الآن من عمر البطولة الإنجليزية الكبيرة.

ونجح الريدز في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب البطولة الإنجليزية وفي جعبته 52 نقطة إلى الآن، وذلك عقب انتزاع 3 نقاط ثمينة خارج الديار من أنياب ثعالب ليستر سيتي بعد الانتصار على الفريق المضيف برباعية بيضاء، مساء الخميس.

ليفربول يواصل الانفراد بالصدارة.. وليستر سيتي يحافظ على الوصافة

أشاد محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، بالأداء الذي يقدمه فريق ليفربول، عقب انتصار الريدز الساحق على ليستر سيتي، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أبو تريكة: ليفربول فريق بلايستيشن

حقق فريق ليفربول فوزاً ساحقاً، على حساب منافسه ليستر سيتي برباعية دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الحلم يقترب.. ليفربول يطير في الصدارة برباعية في ليستر سيتي (فيديو)

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة أمام ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين على ملعب "ووكرز"، بالجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ثعالب ليستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي

واصل فريق ليفربول الانفراد بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك بعد مرور 19 جولة حتى الآن من عمر البطولة الإنجليزية الكبيرة.

ترتيب الدوري الانجليزي 2019.. ليفربول في الصدارة ومان يونايتد سابعًا