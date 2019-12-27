وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مدينة السويس، من أجل المشاركة في ماراثون زايد الخيري، الذي سيقام اليوم الجمعة بمشاركة 10 آلاف متسابق.

واستقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، الوزير في مكتبه، تهميدا لانطلاق ماراثون "أصحاب الهمم" من أمام مبنى المحافظة بمسافة تبلغ ٢ كيلومترا ثم انطلاق الماراثون الرئيسي بمسافة 8 كيلومترات بمنطقة الموشى.

يأتي ذلك بحضور المهندس جمعة مبارك سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، واللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.