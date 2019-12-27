أيام قلائل ويهل علينا العام الجديد، تلك المناسبة التي عادة ما يستغلها المطربون لطرح أغنياتهم خلالها، ولكن هذا العام قرر بعض الفنانين أن يتركوا بصمتهم الأخيرة في 2019 التي أوشكت على الانتهاء، بأغنية "سينجل".

قبل حلول عام 2020، طرح بعض المطربين أغاني على طريقة الـ"سينجل"، آخرهم الفنانة سميرة سعيد، وحكيم، وتامر حسني، وأدهم سليمان، ومصطفى حجاج، وماجد القاسم.

تامر حسني يطرح "حلو المكان"

في يوم 20 من الشهر الحالي، طرح المطرب تامر حسني عبر قناته الخاصة باليوتيوب، أغنية دعائية لفيلمه الجديد "الفلوس"، والتي تحمل عنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى.

سميرة سعيد تطلق "هُليلة" عبر النت وتشدو بها فى "ذا فويس"

وفي يوم 21 طرحت النجمة سميرة سعيد، اليوم، على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "هُليلة"، والتي غنتها في برنامج "ذا فويس"، وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وهندسة صوتية هانى محروس.

مصطفى حجاج يقدم نصيحته قبل نهاية العام: "يا عم الزعلان روق"

ويوم الأحد 22 ديسمبر، طرح الفنان الشاب مصطفى حجاج اليوم، تاسع أغانيه "يا عم الزعلان روق" من ألبومه الأخير "هتزهزه"، عبر قناة " Nj Music Productions" على موقع "يوتيوب".

وأغنية "يا عم الزعلان روق" من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، توزيع وموسيقى هاني ربيع، هندسة صوتية هاني محروس.

ماجد المهندس يختم 2019 بأغنية "حلم وحقيقة"

وفي اليوم ذاته، طرح الفنان ماجد المهندس، أغنية جديدة تحمل اسم "حلم وحقيقة" على طريقة الـ"Lyrics clip"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "حلم وحقيقة" من أشعار جموووح، ألحان عادل عبدالله، منتج منفذ الخوار للإنتاج الفني، إشراف عام على الخوار.

حكيم يطرح أغنية "رقصوني"

طرح المطرب حكيم، أمس الخميس، أغنيته الجديدة "رقصونى"، عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق.

وهي رابع أغنية طرحها حكيم، من ألبومة الجديد "الراجل الصح"، من أصل 10 أغنيات،طرح حكيم منها 3 أغنيات من قبل، وهي: "سيبونا في حالنا، قلبي يا ناس، والموضة السنه دي".