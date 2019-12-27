رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتابع سير العمل بالمنطقة الصناعية بالمدينة

تفقد المهندس رجب سالمان رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، المنطقة الصناعية بالمدينة، حيث رافقه خلال الزيارة مسؤولوا جهاز المدينة والمصانع بالمنطقة، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من المصانع بالمنطقة.

وتفقد سالمان خلال جولته بالمنطقة الصناعية، مصنعاً لصناعة الملابس والمفروشات، ومصنعاً للمواد الغذائية، وعدداً من المصانع الأخرى، تضم المنطقة الصناعية بالمدينة 307 مصانع، منها 90 مصنعاً تعمل بكامل طاقتها، وجاري تشغيل عددا من المصانع الأخرى بالمنطقة، كما تضم المنطقة 145 مخزناً، المستغل منها نحو 136 فقط.

والتقى رئيس الجهاز خلال زيارته للمنطقة، بعدد من أصحاب المصانع والعاملين، وناقش معهم كل ما يخص العمل، وإمكانية توفير فرص عمالة للشباب وقاطني المدينة في المستقبل، وتوفير الفرص الاستثمارية بالمنطقة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير المناخ الملائم للمستثمرين بالمدن الجديدة، وتوفير عناصر الجذب بتلك المدن.