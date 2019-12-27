قالت مصادر مسؤولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من من بناء 6 مجتمعات إبداع تكنولوجي، والتي ستضم "فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات" داخل جامعات إقليمية في المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادي "قنا".

واضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن بناء هذه المجمعات يأتي في إطار استراتيجية الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات لبناء القدرات الشبابية، والتي سيجرى الاعتماد عليهم في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وتابعت المصادر بأن الوزارة تسعى لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وهي واحدة من الأولويات الرئيسية للوزارة؛ لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفائتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

وتقوم هذه الجهود بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.