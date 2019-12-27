تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أشار فيه إلى أنه عقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين بوزارة العمل اللبنانية ببيروت، لبحث موضوع التنازلات عن الكفالة المصرفية التي يستحصل عليها المكتب العمالي قبل وصول العامل إلى لبنان.

وأوضح المستشار العمالي عادل عيد، خلال الاجتماع، أنه تلاحظ وجود الكثير من العراقيل التي تمنع الاستفادة من هذه التنازلات عن الكفالات المصرفية، مؤكدا أن منظومة الكفالات المصرفية ليس لها فائدة تعود علي العامل بل أصبحت عبئا يتحمله نيابة عن الكفيل.

وفي هذا الخصوص أبدى الجانب اللبناني تفهما في هذا الموضوع، حيث أفاد أن موضوع الكفالات المصرفية محل دراسة وإعادة نظر طالما لا يوجد لهذا النظام أي فائدة أو نفعا.

كما جرى بحث ظاهرة حصول العمال المصريين على إجازات دون تسجيلها بسجلات وزارة العمل، مما يعرضهم للاتهام بالتزوير بخلاف عدم استخراج إجازة عمل جديدة .

وأفاد الجانب اللبناني أنه سيتم عمل إجازات عمل جديدة للعمال على أصحاب العمل الجدد، ويجري التواصل مع العمال المعلقة تسوياتهم وإبلاغهم بما يتوجب عليهم فعله لاستكمال الإجراءات اللازمة.