أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استقرار الأوضاع على مستوى المحافظة في ظل موجة الطقس السيء، أمس، وسقوط أمطار على جميع أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أنه جرى التعامل الفوري مع مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع من خلال سيارات الكسح بالمراكز والمدن والوحدات القروية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما أنه لم يتعطل أي نفق من أنفاق المحافظة أثناء وبعد سقوط الأمطار.

وأكد المحافظ عدم انقطاع التيار الكهربائي أو توقف محطات مياه الشرب والصرف الصرف الصحي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية متابعته الفورية للوضع من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة المرتبطة، بغرف عمليات فرعية بمجالس المدن وشركة المياه وشركة الكهرباء وذلك لسرعة التعامل اللحظي مع أي طارئ.