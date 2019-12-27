أجرت قافلة طبية علاجية مجانية بالبحر الأحمر 41 عملية إزالة المياه البيضاء بالفاكو، والكشف على 701مريض، كما جرى تحويل آخرين إلى مستشفيات العيون لفحصهم وذلك على مدار أمس واليوم الجمعة.

وأعلن حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، تنظيم قافلة طبية للعيون بمحافظة البحر الأحمر وذلك يومي 26 و27 من الشهر الجاري بمدينة الغردقة بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية للكشف على مرضى العيون ومكافحة العمى، في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب عظيم".

وقال عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة، إن القافلة انتهت من أعمالها اليوم والتي استمرت منذ أمس على مدار يومين وشملت كشف نظارات مجاني وعمليات إزالة المياه البيضاء بالفاكو.

وأشار أحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة، إلى أن القوافل الطبية المجانية تأتي في إطار المشاركة المجتمعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتأكيداً لدور الحزب في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حياة كريمة لشعب عظيم.