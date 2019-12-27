تعرضت عمارتين تحت الإنشاء بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمنطقة حي السلام، في مدينة طنطا، بهما 57 شقة سكنية، لسرقة مستلزمات التشطيب بنحو مليون و100 ألف جنيه.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا يفيد ببلاغ من مسؤولي التشطيبات بعمارتين بحي السلام خلف محطة المياه بسرقة المستلزمات الكهربائية الخاصة بعمارتين، " ج ، د"، ضمن عمارات الإسكان الاجتماعي، بمنطقة حي السلام، في مدينة طنطا.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، وقادها العميد ايهاب عطيه رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث القسم، أن المسروقات تتضمن جميع أنواع الأسلاك، ولمبات الكهرباء، والأدوات الصحية، ومحابس الدفن والخارجية الخاصة بالمياه، وسلم، و تقدر بقيمة مليون و100 ألف جنيه، وهم مستلزمات 57 شقة جار تشطيبهم، وحرر محضر رقم 35873 جنح قسم شرطة ثان طنطا، وتولت النيابة التحقيق.