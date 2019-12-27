تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران، والطيار منتصر مناع نائب الوزير، اليوم، في أول جولة تفقدية لهما مبنيي الركاب رقمي 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، للاطئمنان على سير العمل وجدول التشغيل وانتظام الرحلات والإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار، في ظل كثافة الرحلات التي يشهدها المطار، خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

رافق الوزير ونائبه، خلال الجولة، المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدراة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب رقم 3 لمتابعة إجراءات السفر والوصول للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن الراحة والرفاهية للمسافرين، كما تفقد مبنى الركاب رقم 2 وتجول بصالة السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات واستراحات الخدمة المميزة، واستراحات درجة رجال الأعمال وكذلك الأسواق الحرة، وبوابات الدخول والخروج ومنطقة انتظار السيارات بمبنى الركاب والجراج متعدد الطوابق، الذي يخدم مبانى مطار القاهرة.

كما تفقد الوزير مبنى الرحلات الموسمية للوقوف على الخدمات المقدمة للمعتمرين ووجه بضرورة توفير جميع سبل الراحة، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع لآراء بعض المعتمرين، واستفسر عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة.

وهنأ منار جميع العاملين بالمطار والمسافرين بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد، ووجه بتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات أمام الركاب لسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول بسهولة ويسر، خاصة خلال أوقات الذروة في ظل انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات المصرية.

وأشار وزير الطيران إلى أن إرضاء العملاء وتقديم أفضل الخدمات على قمة أولويات العاملين بالوزارة، للوصول إلى أعلى درجات التميز في الأداء والخروج بالصورة المشرفة التي تليق بالمطارات المصرية.

وفى ختام الجولة توجه إلى برج المراقبة بالمطار لمتابعة سير العمل بالمنظومة الملاحية، والاطمئنان على إجراءات السلامة الجوية، كما تفقد أقسام البرج المختلفة، والتقى ببعض من المراقبين الجويين، واستمعا إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير بيئة العمل.