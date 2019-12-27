شنت مديرية صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عدة حملات تفتيشية على منافذ بيع وتداول الأغذية بمدينة رأس غارب استعدادا لاستقبال الاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

وأسفرت الحملات عن إعدام 445 كجم أغذية متنوعة لتغيرها في الخواص الطبيعية وسحب 13 عينة أغذية مختلفة لتحليلها والتأكد من سلامتها والتوصية بغلق ثلاثة منشآت.

ووجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية استعدادا لاستقبال الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة وأعياد الميلاد تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ووزيرة الصحة والسكان.

وتفقدت الحملات برئاسة الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية بالاشتراك مع مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية براس غارب، 11منشآة من أماكن بيع وتداول الأغذية، حيث جرى إعدام 445 كيلو أغذية متنوعة لتغيرهم في الخواص الطبيعية، وجرى تحرير 3 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وجرى التوصية بغلق إداري لثلاثة منشآت وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مرعي أنه جرى سحب 13عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، مشيرا إلى استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.