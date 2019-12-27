أصيب أكثر من 12 شخصا بعد انفجار وقع صباح اليوم، في خط لغاز النيتروجين بمنشأة تصنيع طائرات "بيتكرافت" في ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية، في الغرب الأوسط للولايات المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم على الفور إبلاغ أطقم الطوارئ والإطفاء العاملة بالولاية من أجل التعامل مع نتيجة الانفجار، فيما قالت السلطات إن الإصابات نتجت إثر الانفجار الذي تسبب في انهيار جزء من المبنى، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وصرح أحد أعضاء فريق الإطفاء بأنه لا يملك تفاصيل عن خطورة الإصابات، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نحو الساعة الثامنة صباحا في المنشأة الواقعة في الجزء الشرقي من المدينة، وأشار إلى أن فريقه سيطر على الانفجار في المنطقة، مؤكدا عدم وجود مخاطر صحية، غير بعض أعمدة الدخان المتصاعد، والتي من الممكن أن يراها بعض السكان المحليين في الجوار، وقالت وسائل الإعلام إن السلطات تحقق لمعرفة أسباب الانفجار.