في ذكرى ميلاده الـ98.. 12 معلومة عن الراحل عبدالمنعم مدبولي

في مثل هذا اليوم منذ 98 عامًا، ولد الفنان القدير الراحل عبدالمنعم مدبولي، بحي الشعرية بالقاهرة، لأسرة فقيرة، ظهرت موهبته التمثيلية منذ المرحلة الابتدائية، عندما جرى ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة، ومارس التمثيل حتى وفاته يوم الأحد 9 يوليو 2006، متأثرا بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عاما.

"الوطن" ترصد لكم بعض المعلومات عن الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي:

1- عاش طفولة صعبة بسبب ظروف عائلته المادية.

2- بدأت مسيرته الفنية منذ طفولته، وقدم بعض الأعمال على المسرح المدرسي.

3- تخرج في كلية الفنون التطبيقية، ومارس النحت على الخشب والجبس.

4- توقع له الفنان جورج أبيض أن يصبح تراجيديان جيد ولكنه قدم اعمال كوميدية كبيرة.

5- كان يكره السهر في الأماكن العامة، ولم يدخل كباريه أو كازينو طوال حياته.

6- خرجت إشاعات عنه، أنه بخيل بسبب حرصه، وعدم سهره وتواجده في الأماكن العامة، وهو ما نفته زوجته في تصريحات تلفزيونية لها.

7- أكثر فنان كان على صلة به، كان الفنان فؤاد المهندس، واستمرت صداقتهما لمدة تجاوزت الـ50 عاما.

8- بلغ رصيده الفني نحو 60 فيلما، 120 مسرحية، و30 مسلسلا.

9- قدم عدد كبير من الأغاني أشهرها "طيب يا صبر طيب".

10- اشتهر حبه الكبير للأطفال، لذلك قدم العديد من أغاني الأطفال في أفلامه ومسلسلاته، من خلال التلفزيون المصري، التي ظلت خالدة في ذاكرة الأطفال، خلال عقود من الزمان، ومن أغانيه "توت توت" و"كان في واد أسمو الشاطر عمرو" و"جدو عبده زارع أرضه" و"الشمس البرتقالي"، وغيرها من الأغاني.

11- أخرج عدد كبير من المسرحيات في المسرح الحر، ومع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ومع فرقة الفنانين المتحدين.

11- آخر عمل شارك فيه، كانت مسرحية "ريا وسكينة في مارينا"، عام 2006، وآخر فيلم شارك فيه كان "أريد خلعًا" عام 2005.