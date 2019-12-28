واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

واستهداف جهود الأمن البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها 189متهما وبحوزتهم 21 قطعة سلاح ناري، و21 قضية اتجار بالمواد المخدرة.

وجرى ضبط 1145 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 495 ألفا و794 حكما قضائيا، وضبط 17 تشكيلاً عصابياً ضموا 51 متهماً ، ارتكبوا (102) حادث سرقة، وضبط 284 قضية أحداث، وإعادة 10 سيارات مُبلغ بسرقتها، كما جرى كشف غموض 65 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراة، حريق عمد، انتحال صفة) وضبط مرتكبيها بإجمالى 101 متهماً.

كما جرى ضبط 255ألفا و917 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 7393 قضية تموينية متنوعة، وضبط 72ألفا و231 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وضبط 2202 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة.

وأسفرت جهود الأمن عن ضبط 901 قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض)، وضبط 1189 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط 29 قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و138 قضية متنوعة (جنح مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب ، سرقة).

وفي مجال الأمن السياحي جرى ضبط 2921 قضية ومخالفة متنوعة أبرزها (حفر وتنقيب عن الآثار – حيازة قطع آثرية والإتجار بها – مخالفات الشركات السياحية)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.