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مدبولي في حوار

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"الإسكان" و"الخارجية" يتفقان على تدريب المهندسين الأفارقة

"الإسكان" و"الخارجية" يتفقان على تدريب المهندسين الأفارقة

ضبط طن زيت طعام فاسد في طوخ

ضبط طن زيت طعام فاسد في طوخ

موسكو تتسلم الصندوق الأسود للطائرة الكازاخية المنكوبة

موسكو تتسلم الصندوق الأسود للطائرة الكازاخية المنكوبة

فيديو.. طريقة استخدام نظام مساعد السائق الجديد في سيارات BMW

فيديو.. طريقة استخدام نظام مساعد السائق الجديد في سيارات BMW

شهيد شهامة جديد.. المترو يدهس شابا أثناء مطاردته "حرامي الشنط"

شهيد شهامة جديد.. المترو يدهس شابا أثناء مطاردته "حرامي الشنط"

بلاغ يتهم معتز مطر بالعمالة للمخابرات التركية وتلقي تمويل

بلاغ يتهم معتز مطر بالعمالة للمخابرات التركية وتلقي تمويل

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آباء وأمهات يقتلون ويشردون أبناءهم.. جرائم تنتهي بالسجن أو الموت

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رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوحيد الذي نجح عالميا في السنوات الأخيرة

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