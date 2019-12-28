أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي لها توقعات سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة، كالتالي:

الأحد 29 ديسمبر

توقع خبراء الأرصاد، أنَّ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الاثنين 30 ديسمبر

من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح نشطة على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ومن المتوقع أنَّ يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، شديد البرودة ليلًا، ويصل للصقيع على المزروعات في وسط سيناء.