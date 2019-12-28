بعد حديث مدبولي.. خبراء يوضحون كيفية مضاعفة عدد السائحين إلى 20 مليون

زيادة أسطول النقل السياحي وإنشاء فنادق بالإضافة إلى الترويج لعودة الأمن والأمان، محاور وضعها خبراء السياحة، كي تصبح صنعتهم قاطرة التنمية بما يحقق ما تستهدفه الحكومة المصرية من مضاعفة عدد السائحين خلال 3 سنوات ليصل إلى 20 مليون سائح، وذلك حسبما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حواره أمس مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الكتاب.

نقيب المرشدين السياحيين: لابد من التوسع في إنشاء المشروعات السياحية والفنادق لاستيعاب الزيادة المستهدفة

باسم حلقة، نقيب المرشدين السياحيين، قال إن مضاعفة أعداد السياح يتطلب العمل على عدة محاور بالتوازي، أهمها التوسع في إنشاء المشروعات السياحية الفندقية لاستيعاب هذه الأعداد المستهدفة، وسرعة الانتهاء من المنشآت الفندقية التي لم تدخل الخدمة بعد، مؤكدا على أهمية دعم البنك المركزي والبنوك المصرية بمنح القروض للقطاع السياحي لتجديد المنشآت السياحية التي تحتاج إلى إعادة تجديده مرة أخرى.

زيادة أسطول النقل السياحي لنقل السياح من وإلى مختلف المناطق السياحية وتشغيل جميع المطارات لاستقبال رحلات الطيران، بالإضافة إلى وضع قوانين تنظم العمل في القطاع السياحي وتجرم الاساءة للسائحين وخاصة ما يتعرضون له من سوء معاملة وبيع بالإكراه من بعض الباعة الجائلين في المناطق السياحية، هي محاور أخرى أضافها "حلقة" في حديثه لـ"الوطن" والتي تعمل على أن يصبح السائح مروجًا لمصر كمقصد سياحي بين أصدقائه فتزداد أعدادهم، مشيرا إلى أهمية زيادة عدد أفراد الأمن بشرطة السياحة وتأهيلهم للتعامل مع السياح، فضلا عن إقامة خطة تسويق محددة لفعاليات سياحية وثقافية ورياضية وفنية، تعمل على النهوض بالصناعة.

وأضاف نقيب المرشدين السياحيين أنه يجب العمل على دعوة السائحين من خلال عرض برامج سياحية مخصصة لهذه الفعاليات وتوجيه المحافظين بالعمل على الترويج والتنشيط السياحي لمحافظاتهم، بالإضافة إلى التوسع في منح التراخيص اللازمة لمزيد من المنشآت السياحية والاهتمام بالنظافة في الشوارع وأيضا الحفاظ على البيئة بشكل عام مما يعمل على دعم خطط الحكومة بزيادة أعداد السائحين.

علي غنيم: زيادة عدد رحلات الطيران المباشر من وإلى مصر

مصر بلد فريد من نوعه، لديها شواطئ يمكنها استقبال السياح طوال العام وآثار مميزة، ما يجعل الترويج لها سهلا، بحسب علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، مؤكدا أنه يمكن استثمار ذلك من خلال حملات الدعاية في المحافل الدولية، والتي ترتكز على أن مصر بلد الأمن والأمان، ما يسهم في تغيير صورة ذهنية التصقت لدى بعض الشعوب جراء الأحداث التي سادات مصر قبل بضع سنوات.

ولفت عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لأهمية زيادة عدد رحلات الطيران التي تعتبر الوسيلة الأكثر نقلا للسياح، بحيث يمكن تدشين خطوط طيران مباشرة بين مصر وأماكن تعتمد على الترانزيت في الانتقال من وإلى مصر، ومنها بعض دول جنوب أمريكا اللاتينية، ما يساعد على تيسير وزيادة عدد القادمين إلى مصر.

عضو اتحاد الغرف السياحية: السياحة تنهض بأكثر من 72 صناعة

تحقيق إيرادات عالية من السياحة يتم عن طريق زيادة عدد السائحين وأيضا من خلال زيادة حجم الإنفاق من الأعداد الحالية، بحسب "غنيم" في حديثه لـ"الوطن" موضحا أن مصر معروفة بأنها ضمن المقاصد السياحية الأرخص في العالم، لذلك يجب الارتقاء بالخدمات والرقابة على الأسعار والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار، مشيرا إلى أنه يجب تغيير صورة مصر في ذهن السائح لنستهدف سائحين من فئات أعلى وفي نفس الوقت يزداد الدخل القومي ويكون السائح وسيلة دعاية للمقصد.

وقال "غنيم" إنه في حالة تحقيق الحكومة خطة مضاعفة أعداد السائحين إلى 20 مليون سائح وتطوير المنشآت فإن ذلك يعمل على النهوض الاقتصادي، من خلال إنشاء فنادق ومنشآت سياحية جديدة، وتوفير مزيد من فرص العمل، حيث تقوم على السياحة أكثر من 70 صناعة، سواء في البنى التحتية أو التشغيل.