بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب، الترويج لفعاليات الدورة المقبلة من المعرض "الدورة الـ51"، المقرر انطلاقها 22 يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بإعادة بث عدد من الفعاليات والندوات الكبرى للمعرض عبر تاريخه، على يوتيوب.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عرض ندوة نادرة للشاعر الراحل نزار قباني، أُقيمت ضمن فعاليات معرض الكتاب لعام 1988.

تُذاع الندوة النادرة للشاعر الراحل على 3 أجزاء، بدءا من اليوم السبت، في الساعة السادسة مساء، وذلك على القناة الخاصة بمعرض الكتاب، عبر موقع اليوتيوب، والجزئين الآخرين من الندوة، سيذاعان يومي غدا الأحد وبعد غد الإثنين، في السادسة مساء أيضا.

كما أعلنت الصفحة عن إذاعتها قريبا للقاء يذاع لأول مرة لندوة للشاعر الكبير الراحل الخال عبد الرحمن الأبنودى، أقيمت خلال فعاليات معرض الكتاب عام 1994، كما تعرض لقاء خاص للزعيم عادل إمام، أقيمت خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 1996.

جدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 في دورته الـ51، تقام فعالياته ابتداء من يوم 22 يناير المقبل، وتستمر حتى الرابع من فبراير، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، ويقام تحت شعار: "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وشخصية المعرض لهذه الدورة، العالم والمفكر الكبيرالراحل جمال حمدان.