أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، تكوين شخصان (مسجل جنائي - سائق) تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتزوير مستندات ملكية وإعادة بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش - 3 طلقات لذات العيار)، وذلك حال استقلالهما سيارة ملاكي مثبت عليها لوحات معدنية "مصطنعة"، وبالكشف عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها بذات الأسلوب المشار إليه، وصنع مستندات ملكية لها وللوحات المعدنية، عقب قيامهما بالتحصل على بيانات ومواصفات لسيارات ذات الماركة واللون والموديل للسيارات المستولى عليها عن طريق أحد المواقع المستخدمة للبيع عبر الإنترنت، وحيازتهما السلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب بدائرة قسمي شرطة (أول مدينة نصر - الظاهر) ، وجرى بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة المقابر بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من ضبط (عاطلان – "لهما معلومات جنائية")، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من نبات البانجو المخدر - فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - مبلغ مالي)، وسيارة ملاكي "المستخدمة في ارتكاب الوقائع" والهاتف المحمول المستخدم في عملية التفاوض ، وعدد 5 مفاتيح مصطنعة "المستخدمة في ارتكاب الوقائع" ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وأضافا بارتكابهما واقعتين سرقة بأسلوب المفتاح المصطنع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي نفس السياق أكدت معلومات وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج تكوين شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الدراجات النارية مُتخذان من دائرة المركز والمراكز المجاورة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أعدت أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث بدوائر مراكز شرطة (جرجا - البلينا – العسيرات) وأرشدا عن المسروقات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.