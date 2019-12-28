عيّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في وقت سابق، اليوم، عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء، وقال بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي، إن جراد، الأستاذ في العلوم السياسية، "كُلف بتشكيل حكومة جديدة" خلفا لصبري بوقادوم، وزير الخارجية الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 ديسمبر الجاري، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد.

وكان تبون، عين بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، بعد استقالة نور الدين بدوي. وبوقادوم أول رئيس حكومة بالجزائر يتم تعيينه بعد الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.

ونرصد أهم المعلومات عن "بوقادوم"، وفقا لما ذكرته بوابة رئاسة الوزراء الجزائرية "بوابة الوزارة اﻷولى":

- ولد بوقادوم في 1 سبتمبر 1958 في "قسنطينة"

الحالة العائلية: متزوج وأب لطفلين

- بوقادوم حاصل على دبلوم التعليم العالي من المدرسة الوطنية للإدارة، وتخرج من فرع الدبلوماسية بالمدرسة الوطنية للإدارة

- تولى رئاسة الحكومة الجزائرية بالنيابة في 19 ديسمبر 2019.

- تولى منصب وزير الخارجية في حكومة نور الدين بدوي في مارس 2019.

ـ شغل منصب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك ديسمبر2013 - أبريل 2019

- انتخب بوقادوم في 13 يونيو 2016، رئيسا للجنة الأولى "نزع السلاح والأمن الدولي" خلال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

- شغل منصب مدير عام "أمريكا" بوزارة الشؤون الخارجية 2013 -2009

- شغل منصب سفير الجزائر لدى جمهورية البرتغال 2005-2009

- شغل منصب مدير عام التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية 2001 -2005

- شغل منصب سفير الجزائر لدى جمهورية كوت ديفوار 1996-2001

- تولى منصب مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية 1993-1996

- شغل منصب نائب مدير الشؤون السياسية والأمم المتحدة ونزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية 1992-1993

- شغل منصب مستشار في البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك 1988-1992.

- تقلد منصب سكرتير أول في سفارة الجزائر في المجر 1987-1988.

- يتقن بوقادوم 4 لغات من بينها العربية "الفرنسية، الإنجليزية، البرتغالية".