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مدبولي في حوار

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السيسي يوجه بصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي

السيسي يوجه بصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي

محافظ الغربية يطالب بسرعة الانتهاء من المشروعات

محافظ الغربية يطالب بسرعة الانتهاء من المشروعات

الجيش السوري يتصدى لمحاولة هجوم وتسلل للفصائل المسلحة في ريف إدلب

الجيش السوري يتصدى لمحاولة هجوم وتسلل للفصائل المسلحة في ريف إدلب

محكمة فيتنامية تقضي بسجن وزير سابق مدى الحياة

محكمة فيتنامية تقضي بسجن وزير سابق مدى الحياة

انتهاء أعمال رصف في الأقصر بتكلفة إجمالية 68 مليون جنيه

انتهاء أعمال رصف في الأقصر بتكلفة إجمالية 68 مليون جنيه

المنوفية تحتفل بيوم "الصيدلي المنوفي"

المنوفية تحتفل بيوم "الصيدلي المنوفي"

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بعد بشرى مدبولي.. كيف تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟

آباء وأمهات يقتلون ويشردون أبناءهم.. جرائم تنتهي بالسجن أو الموت

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