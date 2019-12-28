أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، اليوم، أن بلاده سوف تستكمل تطوير منظومة "ليزر" لتدمير الطائرات المسيرة "الدرون" في عام 2020.

وقال كريفوروتشكو في تصريح لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية (لسان حال وزارة الدفاع الروسية): "في ما يتعلق بإنتاج أسلحة الليزر، أشير إلى أننا في العام المقبل نخطط لاستكمال أعمال التطوير لإنشاء منظومة ليزر تكتيكي لتدمير الطائرات المسيرة وتعطيل أهداف مائية مسلحة خفيفة وذلك لحل مهام القوات البرية والجوية والبحرية".

وأضاف: "هذه المنظومة ستسمح في المستقبل بزيادة تدريجية في القدرة على التعرف وتدمير الأهداف المسيرة"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية أنفقت أكثر من 1.5 تريليون روبل (ما يزيد عن 24 مليار دولار) على شراء الأسلحة والأنشطة بموجب حجوزات الدولة لأغراض الدفاع".

وأوضح المسؤول الروسي: "لقد جرى توجيه أكثر من 68 بالمئة من هذه الأموال إلى شراء نماذج من الأسلحة عالية التقنية، لضمان معدل مستدام لتزويد الجيش الروسي بأنواع حديثة من الأسلحة والمعدات".

وفي سياق متصل، قال كريفوروتشكو، إن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية ستتسلم أحدث منظومة صاروخية متحركة من طراز "سيرينا- إم" بحلول عام 2025، مضيفا لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"، "في العام المقبل نعتزم إبرام عقد آخر مدته ثلاث سنوات لتصنيع منظومة صواريخ "يارس" المتنقلة لإعادة تجهيز ثلاثة أفواج صاروخية أخرى، وكذلك لتصنيع منظومة "سيرينا- إم" للصواريخ المتنقلة وتسليمها للجيش في عام 2025".

وفيما يتعلق بمقاتلة الجيل الخامس من طراز "سو-57" ، أوضح أنه سيتم تسليمها إلى القوات الجوية الفضائية الروسية مع محرك المرحلة الأولى قبل منتصف عام 2020"، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء من إجراءات اختبار هذه الطائرة بمحرك المرحلة الثانية، فستبدأ عمليات التسليم بمحركات من الجيل الخامس ذات كفاءة محسنة للوقود وتكاليف دورة حياة أقل.