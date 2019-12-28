قالت مصادر قضائية إن حكم حبس الراقصة جوهرة الصادر من محكمة جنح مستأنف الجيزة اليوم السبت، حكم نهائي موجب للقبض عليها لأنه من المحكمة المستأنفة ولا يوجد أمامها إلا الطعن عليه بالنقض أمام محكمة النقض خلال مدة 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

وأوضحت مصادر ذات صلة بالراقصة جوهرة أنها خارج البلاد حاليا.

وأيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم الحبس الصادر بحق جوهرة لمدة سنة مع الشغل في القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور بعد أن رفضت الاستئناف المقدم منها.

وكانت محكمة الجنح قضت في وقت سابق بالحبس سنة مع الشغل للراقصة الشهيرة قبل أن تطعن على الحكم بالاستئناف وتم رفض الاستئناف بجلسة اليوم.