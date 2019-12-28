أصدر الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، اليوم السبت، قرارا بتعيين الدكتورة نجلاء شطا أمين عام للتنظيم بالحزب، وذلك في إطار تمكين المرأة ومشاركتها في صنع القرار حسب توجيهات الرئيس السيسي وتقلدها أعلى المناصب في الدولة المصرية.

وأعربت الدكتورة نجلاء شطا، عن تقديرها لاختيارات قيادة الحزب برئاسة الدكتور حسين أبو العطا للهيكل التنظيمي، مؤكدة على أن هذا الأمر يدل على استراتيجية حكيمة بما يُسهم في تنشيط وتفعيل الكيان الحزبي ودوره في المجتمع.

ورحبت "شطا"، في بيان صادر عن الحزب، بقرار الحزب بتكليفها بهذا المنصب، وأثنت على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الحزب في بناء المواطن واستعادة الشخصية المصرية، والتواجد على أرض الواقع وخدمة الوطن والمواطن.