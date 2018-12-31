على نهج العقلاء، نشارك فى فرح إخلاء قصر وزارة الزراعة من كتيبة جمّدت فيه الإبداع، وأعدمت فى قطاعاته الإنجاز، وزرعت فى مكاتبه الكراهية والعنصرية والفُرقة، حتى كانت النتيجة صفراً فى باب الإنتاجية، وهدراً لأموال وزعت كمكافآت بلا إنجاز، وحوافز دونما استحقاق.

وعلى نهج الكرام، نشارك فى حفل تتويج الوزير الجديد بنقوط فنى، نتعشم فى أن يكون نافعاً، وحسبنا أننا ننطلق من قاعدة شرعية تأمر باستباق الخيرات.

ولأن العريس/ الوزير الجديد محاسب من العيار «الثقيل»، وذو شخصية قوية ثابتة، وله باع ليس قصيراً فى مجال الاقتصاد التنموى، سواء الصناعى أو الزراعى، فسنجتهد فى أن يكون النقوط نافعاً له، إذا أراد، وأظنه ممن يستمعون القول فيتّبعون أنفعه للناس والوطن.

- أول ورقة فى مظروف النقوط، نذكِّره فيها بأن حقيبته الجديدة معنية بإنتاج الغذاء (نباتى، حيوانى، داجنى، سمكى)، أى إنه وزير الأمن القومى الغذائى فى دولة تستورد غذاءً بنحو 160 مليار جنيه سنوياً، وبها أكثر من 30 مليون عامل زراعى، يحرثون ويُفلِحون 9.5 مليون فدان فى ثلاث عروات.

- ورقة النقوط الثانية، نسرد فيها بعض ممتلكات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وأهمها: قطاع الاستصلاح الذى يزيد فى حجمه وآلياته على حجم وزارة خدمية متكاملة، وقد أيّده الله بنصر حينما جنّد له نائباً بحجم المهندس مصطفى الصياد، الذى أبلى بلاء المخلصين فى هذا القطاع.

- من بين الممتلكات: قطاع الإنتاج الذى يملك 37 ألف فدان فى الفرافرة، و24 ألف فدان فى الدلتا، والأخيرة تُروى بنحو 21 محطة رفع مياه بالكهرباء، وملحق بها عِزَب وعقارات و26 محطة تسمين مواشى، لها مصنع أعلاف فى المنيا بطاقة 6 أطنان يومياً.

- هذه الممتلكات تحوّلت إلى خرابات، بأفاعيل فاعلين، يجب إبطال سحرهم فوراً، لتحيا الأرض ويعود إليها النماء، ويصلح ما فيها من زرع وضرع.

- الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، وشركاتها التسع، التى تحوّل عمالها ومهندسوها وفنيوها وسائقوها وخبراؤها إلى عاطلين ومرضى نفسيين، بينما أصبحت عقاراتها ومخازنها «شوَن» خردة، بسبب إسناد أعمال الاستصلاح وتطهير الترع وإقامة البنى التحتية الزراعية فى مصر إلى جهات أخرى، تمتلك المعدات، وتفتقد الخبرات.

- الإدارة المركزية للمحطات، التابعة لمركز البحوث الزراعية، المتناثرة فى عموم محافظات مصر، تُركِت محطاتها بأراضيها وعقاراتها وثرواتها «نهيبة» لحفنة من الباحثين الصغار والمهندسين السائبين، الذين يؤجرونها لمزارعين خصوصيين، مع عدم تشغيلها واستثمارها وفقاً للأهداف التى تم تأسيسها من أجلها.

- ممتلكات وزارة الزراعة بالذات عصية على الحصر، لكن بإمكان وزير قوى، ليس من كتيبة «المشتاقين»، المتشوقين للقب «معالى الوزير»، والذين ساهموا بجدارة فى تفكيك قطاع الإرشاد، الذى كان بمثابة قاطرة للتجريب والتنوير، فأصبح ركناً للمجاملات، بلا ميزانية، ولا مرشدين.

- أهم هذه الممتلكات أيضاً مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وما بهما من قامات علمية، وقيم فنية وتكنولوجية، تم تعطيلها بفعل الإهمال، حيث خضع المركزان لتجريف منظم، بوأد العلماء، وتحنيط البحوث داخل أدراج، وفوق أرفف متربة، مع تبخير ميزانيات المركزين، لتعطيل الآليات، وتحويل المعاهد والمعامل إلى مفرمة لصغار الباحثين، وأندية معاشات للمتفرغين.

- المعمل المركزى للمناخ، أحد أهم ممتلكات وزارة الزراعة، وكلف الدولة الملايين لبنائه وتأثيثه وتجهيزه، وتم تأسيسه لأهداف علمية تتعلق بتغطية فجوة بحثية فى مجال المناخ وتغيراته التى تقضى على أكثر من 20٪ من الناتج المحصولى، ومع ذلك ظلت مصر الدولة الأكثر صمتاً أمام أهوال التغيرات المناخية الحادة.

- ومن أهم الممتلكات الهرمة الهيئة الزراعية المصرية، التى تنحدر من سلالة أرستقراطية عفية كانت تُعرف باسم «الجمعية الزراعية المصرية»، وصدر قانون تأسيسها عام 1956، وكانت تتبع رئيس الجمهورية.

هذه الهيئة بقوانينها، التى مر عليها عدد من الوزراء لم يقرأوا كتبها، هى الكيان الحكومى الأول المنوط به استيراد «كل» مستلزمات الإنتاج الزراعى دون أى رسوم ضريبية أو جمركية، سواء للوزارة، أو للقطاع الخاص، لكنها أصبحت الآن محبساً لعقاب الخارجين على حدود قلب الوزير ودماغه.

- ومع تزاحم الممتلكات وتداخل اختصاصاتها، تظهر من تحت الأنقاض أيضاً: هيئة صندوق الموازنة الزراعية، وفى لائحة تأسيسها ما يجعل وزير الزراعة مستنداً إلى آليات تدفعه لنجاح مهمته، ومنها: عقد اتفاقية مع الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بجمعياته التى يزيد عددها على سبعة آلاف جمعية، لشراء المخصبات والأسمدة السائلة التى تصنعها وحدة الهيئة لصالح المزارعين، شرط توافر الإرادة، ورسم خريطة خصوبة جديدة لأراضى مصر.

- لا يخفى على خبراء الزراعة أن مصر لا تملك أصنافاً نباتية (فاكهة أو خضر)، تعفيها من تسديد ضريبة الابتكار عن كل شتلة أو بذرة أو حبة تقاوى تستوردها، أو كرتونة عنب أو موالح أو فراولة أو بطاطس تصدّرها، على الرغم من امتلاك وزارة الزراعة المصرية إدارة مركزية لإنتاج التقاوى، ومع ذلك نستورد بأكثر من مليارى جنيه بذور وتقاوى خضراوات سنوياً.

- كما تملك الوزارة أكبر معهد متخصص فى بحوث البساتين، قال مدير سابق له ذات يوم، إنه لا يملك ثلاثة آلاف جنيه فى صندوقه، لتسجيل أصناف ابتكرها ورباها باحثون مصريون، أنفقت عليهم الدولة تعليماً وتدريباً وتمويلاً لبحوثهم، وأحيلوا إلى التقاعد، دون أن تُسجَّل أصنافهم لصالح مصر.

- يبقى فى مظروف النقوط الواجب إلى وزير الزراعة الجديد النصح بعملية تطهير واسعة دون تشفٍ، وأيضاً بلا تهاون، فالمدير الفنى الواثق هو من يختار فريقاً من الأقوياء ليسدد الأهداف فى شباك التحديات.

- وما أحدثه الوزير السابق من الاستعانة بالأقارب والمعارف والحواريين والفاشلين تكفّل بتعطيل قافلة الزراعة وتحلل آلياتها، وتجميد الحركة فى قطاعاتها الفنية والمالية والإدارية، طمعاً فى تستيف فاتورة مجاملات مستقبلية لبلده سوهاج.

- ربما تكون الثقة فى المحاسب السيد القصير قد بُنيِت على ما لديه من قوة الشخصية، والحنكة الإدارية التى تعينه على إنجاز هذه المهمة بسرعة، كما أن الحكمة فى تعيين المهندس مصطفى الصياد نائباً له كفيلة بإعادة الروح إلى القصر الذى خيّم الجهل على أروقته، وجمّدت روح النطاعة سبل تقدمه، وفسّخت العنصرية البغيضة روابط مبدعيه، فتراجعت هيبته، وتقزّم دوره بدلاً من أن يتحول إلى مقر وزارة سيادية.

- وآخر دعوانا: أحسنوا للزراعة لـ«تحيا مصر».