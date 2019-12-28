تايم لاين.. الهجمات الأكثر دموية في مقديشو منذ 2011

تشكل مقديشو، التي تعرضت السبت لهجوم دموي بسيارة مفخخة، هدفاً لهجمات منتظمة من حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ طرد عناصرها من العاصمة الصومالية العام 2011.

وفي 14 أكتوبر 2017، قتل 512 شخصاً في الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، لكن السلطات نسبته إلى حركة الشباب.

- 2018 -

- 9 نوفمبر: قتل 41 شخصاً على الأقل في تفجير سيارتين مفخختين زرعهما عناصر حركة الشباب وفي تفجير انتحاري نفسه قرب فندق في العاصمة يرتاده عادةً مسؤولون سياسيون.

- 23 فبراير: قتل 38 شخصاً على الأقل بتفجير سيارتين مفخختين استهدفتا القصر الرئاسي وفندقاً في العاصمة، وتبنته حركة الشباب.

- 2017 -

- 28 أكتوبر: اقتحمت مجموعة مؤلفة من خمسة رجال فندق ناسا هابلود، بعد تفجير سيارتين مفخختين على مقربة منه. وأسفر الهجوم الذي تبنته حركة الشباب عن مقتل 27 شخصاً. وكلف الهجوم رئيسي الشرطة والمخابرات منصبيهما.

- 14 أكتوبر: أسفر هجوم بشاحنة مفخخة في مقاطعة هودان، في حي تجاري حيوي، عن مقتل 512 شخصاً. وأعدم أحد الجهاديين ممن دينوا في إطار هذا الهجوم بعد عام من وقوعه.

- 19 فبراير: قتل 39 شخصاً بتفجير انتحاري سيارة مفخخة عند تقاطع طرق مزدحم. وجاء الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، يوم هددت حركة الشباب بإطلاق "حرب لا هوادة فيها" على الرئيس الجديد.

- 25 يناير: قتل 28 شخصاً على الأقل في تفجير سيارتين مفخختين بفندق داياه، تلاه هجوم، وتبنته حركة الشباب.

- 2016 -

- 26 نوفمبر: قتل نحو 30 شخصاً في تفجير سيارة مفخخة في سوق. ولم يتم تبني الهجوم، لكن يشتبه بأن حركة الشباب هي التي تقف خلفه.

- 2015 -

- 20 فبراير: مقتل 25 شخصاً بهجوم مزدوج على فندق وسط العاصمة. وبين الضحايا نائبان ونائب رئيس بلدية مقديشو والمساعد الخاص لرئيس الوزراء ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء.

- 2013 -

- 14 أبريل: قتل 34 مدنياً بهجوم انتحاري وبسيارة مفخخة استهدفا المحكمة الرئيسية في العاصمة. وتبنت حركة الشباب العملية.

- 2011 -

- 4 أكتوبر: قتل 82 شخصاً وأصيب 120 بهجوم بشاحنة مفخخة استهدف مجمعاً وزارياً. وكان ذلك أول هجوم تتبناه الحركة منذ انسحابها في أغسطس من العاصمة.

وتبنت حركة الشباب كذلك العديد من الهجمات الدموية في البلدان المجاورة للصومال، خصوصاً في كينيا، حيث أدى هجوم على مركز "وست غايت" التجاري في نيروبي في سبتمبر 2013 إلى مقتل 67 شخصاً، كما أدى هجوم على جامعة غاريسا في شرق البلاد إلى مقتل 148 شخصاً، بينهم 142 طالباً، في ابريل 2015.