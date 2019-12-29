حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني، مليون و308 آلف و420 جنيها، أمس السبت، ليصبح إجمالي إيراداته منذ انطلاق عرضه، الأربعاء الماضي، 7 ملايين و614 ألفا و404 جنيهات، بحسب بيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تدور أحداث الفيلم حول" سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

ويشارك في بطولة "الفلوس" خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، زينة، محمد سلام، وضيفي شرف الفيلم أحمد السقا ومي عزالدين، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي.