أشارت مصادر أمنية كويتية، اليوم، إلى وفاة وإصابة مصريين أثر حادث لم تكشف عن ملابساته، ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن حادثا مروريا وقع على طريق الدائري السادس أسفر عن مقتل اثنين مصريين وإصابة 3 آخرين.

وأشارت المصادر إلى أنه جار التحقيق في أسباب وملابسات الحادث، الذي توفي وأصيب فيه مواطنين مصريين، وقال المصدر الأمني: "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن وجود حادث على طريق الدائري السادس، فانتقل إلى الموقع رجال الأمن وفنيو الطوارئ الطبية، وتبين أن هناك شخصين من الجالية المصرية فارقا الحياة، وأصيب ثلاثة من أبناء جاليتهم"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح المصدر، أنه "تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، تم انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة جثتي المتوفيين وإحالتهما إلى الطب الشرعي"، مشيرا إلى أنه "تم تسجيل قضية بخصوص الواقعة، وجار التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث".