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مكافحة الإدمان: انخفاض نسب انتكاسة المعافين 40% خلال 2019

مكافحة الإدمان: انخفاض نسب انتكاسة المعافين 40% خلال 2019

ضبط شخص بحوزته 5 قطع يشتبه في أثريتها بالقاهرة

ضبط شخص بحوزته 5 قطع يشتبه في أثريتها بالقاهرة

بينها زهرة الآلام والزنجبيل.. أعشاب تعالج القلق والتوتر النفسي

بينها زهرة الآلام والزنجبيل.. أعشاب تعالج القلق والتوتر النفسي

تامر حبيب مذيع راديو لأول مرة على "إينرجي"

تامر حبيب مذيع راديو لأول مرة على "إينرجي"

ختام أعمال المؤتمر العربي الدولي الـ19 بمعهد البحوث في الإسكندرية

ختام أعمال المؤتمر العربي الدولي الـ19 بمعهد البحوث في الإسكندرية

أفكر بأشياء كثيرة أثناء الصلاة فماذا أفعل؟.. والأزهر يجيب

أفكر بأشياء كثيرة أثناء الصلاة فماذا أفعل؟.. والأزهر يجيب

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"الطاقة الشمسية" و"الغاز الطبيعي" يرسمان خريطة "إنجازات الطاقة"

"الطاقة الشمسية" و"الغاز الطبيعي" يرسمان خريطة "إنجازات الطاقة"

العقارات.. نهاية 2019 تعيد فتح أبواب التفاؤل أمام المطورين

العقارات.. نهاية 2019 تعيد فتح أبواب التفاؤل أمام المطورين

رغم التحديات.. قطاع المقاولات يحقق قفزة في حجم أعماله ويتسلح بالمحفزات في 2020

رغم التحديات.. قطاع المقاولات يحقق قفزة في حجم أعماله ويتسلح بالمحفزات في 2020

"رقص بدون شورت".. تفاصيل قضية جوهرة من إخلاء السبيل لتأييد الحبس

جد طالب أصول الدين الكفيف: بوصله بـ200 جنيه في اليوم..ونفسي حد يذاكرله

جد طالب أصول الدين الكفيف: بوصله بـ200 جنيه في اليوم..ونفسي حد يذاكرله

لصوص بـ"شوال" ورعب البواب.. "الوطن" داخل عقار "الهياكل العظمية"

لصوص بـ"شوال" ورعب البواب.. "الوطن" داخل عقار "الهياكل العظمية"

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