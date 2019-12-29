قال السفير محمد حجازي سفير وزير الخارجية الأسبق، إنّ مصر سايرت متطلبات عملية التنمية والتحديات المهمة التي تواجه المنطقة خلال 2019.

وأوضح حجازي خلال استضافته مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج "8 الصبح" عبر شاشة dmc الفضائية، أنّ مصر لها مكانتها الدولية بفضل السياسة المتوازنة التي تحافظ على قواعد وأسس القانون الدولي.

وأضاف حجازي أنّ مصر تتصدى للإرهاب نيابة عن العالم وإلا سينتقل إلى أوروبا، كما استعادت البلاد زمام المبادرة الإقليمية وإعادة بناء الاقتصاد الوطني الداخلي، موضحا أنّ المشهد في شرق البحر المتوسط كان داعيًا للتفاؤل بثروات بترولية ضخمة لشركاء المنطقة، لكن هناك أطراف تسعى لإدخال الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لمنطقة حوض البحر المتوسط.