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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

مسؤول بحريني: العلاقات المصرية البحرينية "متميزة"

مسؤول بحريني: العلاقات المصرية البحرينية "متميزة"

ضبط شخصين بحوزتهما 60 طربة حشيش وسلاح ناري في القليوبية

ضبط شخصين بحوزتهما 60 طربة حشيش وسلاح ناري في القليوبية

الأمن يمنع كارثة "إيتاي البارود" جديدة بالإسماعيلية ويضبط سارقي خط بترول

الأمن يمنع كارثة "إيتاي البارود" جديدة بالإسماعيلية ويضبط سارقي خط بترول

وزير الشباب يزور الصالة المغطاة بمدينة الخارجة

وزير الشباب يزور الصالة المغطاة بمدينة الخارجة

محافظ الدقهلية يوجه مديري الإدارات بتقديم خدمة جيدة للمواطنين

محافظ الدقهلية يوجه مديري الإدارات بتقديم خدمة جيدة للمواطنين

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"الطاقة الشمسية" و"الغاز الطبيعي" يرسمان خريطة "إنجازات الطاقة"

العقارات.. نهاية 2019 تعيد فتح أبواب التفاؤل أمام المطورين

العقارات.. نهاية 2019 تعيد فتح أبواب التفاؤل أمام المطورين

رغم التحديات.. قطاع المقاولات يحقق قفزة في حجم أعماله ويتسلح بالمحفزات في 2020

رغم التحديات.. قطاع المقاولات يحقق قفزة في حجم أعماله ويتسلح بالمحفزات في 2020

"رقص بدون شورت".. تفاصيل قضية جوهرة من إخلاء السبيل لتأييد الحبس

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جد طالب أصول الدين الكفيف: بوصله بـ200 جنيه في اليوم..ونفسي حد يذاكرله

لصوص بـ"شوال" ورعب البواب.. "الوطن" داخل عقار "الهياكل العظمية"

لصوص بـ"شوال" ورعب البواب.. "الوطن" داخل عقار "الهياكل العظمية"

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